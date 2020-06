Em Cruzeiro do Sul policia prende homem com quase 50 kg de maconha

Na noite desta terça-feira 23, na Rodovia AC-405, homens da ROTAM da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prenderam Rony de Souza lima, 22 anos, com 49 quilos de maconha. Não há informações sobre o local para onde o homem estava transportando a droga. Ele disse que trabalha como Uber e que alguém pôs as embalagens no carro dele.

Os polícias agiram na estrada ao perceberem que Rony demonstrou nervosismo com a presença deles no local. Na vistoria ao carro a droga foi encontrada. Rony foi encaminhado à Delegacia Geral da Polícia Civil com o entorpecente.

O Tenente Coronel Evandro Bezerra, comandante da PM de Cruzeiro do Sul, disse que apesar das adversidades deste ano com a pandemia de Covid-19, a polícia apreendeu mais de cem quilos de entorpecentes. “Este ano já são mais de 126 kg de droga apreendidos salvando diversas famílias do caos que é conviver com viciados. Os policiais estão de parabéns pelo empenho e dedicação”, finalizou.