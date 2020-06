MPAC e Polícia Militar realizam coletiva sobre Operação Ghidorah

Em coletiva de imprensa realizada em frente ao Quartel do Comando Geral (QCG), nesta terça-feira, 23, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), através Comandante Geral da PMAC, Coronel Ulysses Araújo, e do Promotor Bernardo Albano, Coordenador Adjunto do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, apresentaram os resultados da Operação Ghidorah, que teve como objetivo desarticular núcleos das organizações criminosas Bonde dos 13, PCC e Ifara.