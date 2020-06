Polícia apreende arma de fogo no bairro Geraldo Fleming, em Rio Branco

Uma ação eficiente de policiais militares do grupamento de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), da Polícia Militar do Acre (PMAC), resultou na prisão de dois homens e apreensão de uma arma de fogo. O fato ocorreu na noite deste domingo, 21, na rua Conquista, bairro Geraldo Fleming.

Os militares realizam patrulhamento preventivo quando avistaram um veículo de cor branca em atitude suspeita. Os policiais deram ordem de parada, revistaram os dois indivíduos que estavam no carro e nada de ilícito foi encontrado com eles, porém, no interior do automóvel, foi apreendido uma pistola calibre 380, com 10 munições intactas.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Ascom/PMAC