Gladson diz que não aceita candidato imposto e que apoia Ilderlei

“Quero dizer que em Rio Branco, ou qualquer outra cidade, não adianta os outros [aliados] decidirem por candidato A ou B e trazer já pronto pra mim, porque não é assim que funciona e aqui em Cruzeiro do Sul o meu candidato é o prefeito Ilderlei Cordeiro, que é do meu partido”.

A declaração foi feita pelo governador Gladson Cameli, que cumpriu agenda neste domingo, 21, em Cruzeiro do Sul, ao tratar do tema eleições municipais 2020 ao lado do prefeito da cidade.

Segundo o governador, não basta pensar na eleição apenas e sim no futuro das cidades. “Nós temos que ganhar, administrar e ter compromisso com o povo”, justificou.

Gladson não confirmou se no caso de Cordeiro não poder disputar a eleição [por causa de decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que pede a cassação do prefeito], o candidato a cabeça da chapa do Progressista será o vice de Ilderlei, Zequinha Lima.

Cameli deixou claro que tão logo haja condição [pós-pandemia], vai tratar de política com empenho e ressaltou, mais uma vez que “não há clima de desavença entre ele e Ilderlei Cordeiro. Eu e Ilderlei temos desencontros, mas nunca teremos problema político e vamos caminhar juntos”, garantiu.