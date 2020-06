Acisa realiza reunião com Caixa e Basa para esclarecimentos sobre nova linha de crédito

Na última sexta-feira, 19, a diretoria da Associação Comercial – Acisa e empresários do interior do estado participaram de reunião virtual, conduzida pelo presidente da entidade, Celestino Oliveira, com superintendentes da Caixa Econômica Federal e do Banco da Amazônia. Na ocasião, foi apresentada nova linha de crédito, o Giro Caixa Pronampe, criado para atender Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que vem enfrentando dificuldades durante a crise do novo coronavírus.

A superintendente da Caixa, Daiana Mabel e o superintendente do Basa, José Luiz Cordeiro, explicaram aos empresários maneiras facilitadas de acessar a linha de crédito. De acordo com eles, serão disponibilizados R$ 3 bilhões em capital de giro, e as empresas que podem ser beneficiadas são àquelas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano. Pela regra do programa, 80% dos recursos serão destinados a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, e 20% para empresas com faturamento anual entre R$360 mil e R$ 4,8 milhões.

“Agradeço a oportunidade concedida pela Acisa pra poder divulgar aos empresários locais essa importante linha de crédito criada para auxiliar as micro e pequenas empresas durante a crise provocada pelo novo coronavírus. A Caixa está sendo mais uma vez pioneira no lançamento dessa operação, reforçando seu papel de estimular o fortalecimento dos pequenos negócios”, disse a superintendente da Caixa.

O diretor de Tecnologia e Inovação da Acisa, Marcello Moura, diz que é necessário aumentar o prazo de pagamento. “Mesmo com a taxa baixa, existe a necessidade de aumentar prazo de pagamento e carência, pois o valor da parcela pode inviabilizar o empréstimo”, explica.

Para o presidente Celestino Oliveira, a linha de crédito vem para contribuir na reabertura e fortalecimento dos micro e pequenos negócios. “O mercado está precisando de recursos, e não tem como, depois de mais de 90 dias parados, reabrir sem capital de giro. Esse é um momento muito importante onde as instituiçõs financeiras precisam ajudar a fomentar a economia. A reunião tem claro objetivo, encontrar uma alternativa para que empresários possam captar recursos para reabertura e fortalecimento dos seus negócios”, declara.

A nova linha de crédito oferece empréstimo de até 30% do faturamento de 2019. O prazo total da operação é de 36 meses, sendo 8 meses de carência e 28 meses de pagamento. A taxa de juros anual é de 1,25% + SELIC.

Para contratar o financiamento, os clientes devem acessar o site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br/pronampe, preencher o formulário de interesse, e após o procedimento, um gerente da região faz contato para encaminhar a operação.

A nova linha de crédito está disponível para contratações desde o dia 16 junho e vai até 19 de agosto, podendo ser prorrogável por três meses. Para dar início ao processo, o micro e pequeno empresário deve manifestar interesse em aderir ao “Giro Caixa Pronampe” pela internet, na página www.caixa.gov.br/pronampe.