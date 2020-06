Supermercado Pague Pouco inova com App troco digital

O supermercado Pague Pouco é pioneiro no Estado do Acre a adotar em suas lojas o Troco Simples, um aplicativo digital que propõem ao cliente uma nova experiência na hora de receber e utilizar o seu troco.

A nova plataforma digital é uma solução para contratempos que possam surgir na hora de receber o seu troco. Basta que você baixe o aplicativo Troco Simples no seu App Store e cadastre o seu CPF. Em seguida, você já pode receber seu troco total ou parcial diretamente no seu CPF junto as lojas credenciadas.

“E para utilizar o aplicativo não precisa estar com ele em mãos na hora da compra, basta informar no caixa que deseja receber o troco pelo app, informar seu CPF e digitar a senha cadastrada. O valor será debitado automaticamente no CPF informado”, explica Pedro Nascimento, analista de marketing do supermercado.

O aplicativo funciona como um “banco” onde o seu troco rende conforme vai sendo aplicado. O cliente pode efetuar compras com ele nas lojas cadastradas, além de poder transferir para sua conta bancaria, trocar com os amigos e até mesmo doar para instituições socias.