Governador fará visita técnica as obras do Hospital de campanha de Cruzeiro do Sul

O dia 21 de junho de 2020 será uma data histórica para a Saúde pública no Vale do Juruá. Após 40 dias, a empresa responsável pela construção do hospital de campanha de Cruzeiro do Sul entrega a obra finalizada para o Governo do Estado do Acre.

Com investimentos na ordem de R$ 4,1 milhões, o novo pavilhão será utilizado, exclusivamente, no tratamento dos pacientes com Covid-19. A construção da unidade faz parte das ações contidas no plano de contingência do governo acreano no enfrentamento à doença.

Dividida em dois pavimentos, a unidade contará com 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), 20 leitos semi-intensivo e mais 60 leitos de enfermaria. Isso representa mais um grande reforço no combate ao coronavírus na região do Juruá e reafirma o compromisso da gestão Gladson Cameli em salvar vidas.

Semelhante ao que foi feito em Rio Branco, a estrutura construída na segunda maior cidade do estado também é permanente. Quando a pandemia passar, o espaço de 1,4 mil metros quadrados será integrado ao complexo do Hospital Regional do Juruá.

Na última sexta-feira, 19, os secretários de Saúde, Alysson Bestene, e de Infraestrutura, Ítalo César, estiveram no local vistoriando os últimos detalhes da obra que antecedem a conclusão do prédio.

Para Bestene, o hospital de campanha é mais uma clara demonstração do empenho que o Estado vem realizando desde a confirmação dos primeiros casos da doença. O gestor da Saúde enfatizou que a finalização da obra assegura mais oferta no atendimento para os habitantes do Juruá.

“O governador Gladson Cameli e sua equipe não têm medido esforços para oferecer a melhor estrutura para a população do nosso estado no que diz respeito ao enfrentamento do coronavírus. A conclusão desse hospital de campanha é mais um importante passo para que a unidade entre em funcionamento. Com isso, vamos poder proporcionar um melhor atendimento para a população aqui do Juruá”, afirmou.

O secretário Ítalo César destacou a rapidez na construção do hospital de campanha. Segundo ele, a obra é um marco do governo Gladson Cameli para a melhoria da Saúde na segunda região mais populosa do Acre.

“Esta estrutura estava abandonada há 30 anos. Com a determinação do governador Gladson Cameli, conseguimos mostrar que é possível executar uma obra tão importante como esta em um curto espaço de tempo. Este é mais um legado que ficará para sempre e, com certeza, salvará muitas vidas quando estiver em funcionamento”, argumentou.