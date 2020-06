Conab leiloa mais de 29 toneladas de ração animal apreendidas pela polícia no Acre

Na próxima segunda-feira (22), às 9h, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará um leilão para a Justiça do Acre visando a venda de aproximadamente 29,8 toneladas de ração para cães e gatos de diversas marcas.

O produto é resultado de uma apreensão realizada por forças policiais no dia 18 de maio e será entregue no estado em que se encontra.

O leilão será na modalidade “viva-voz”, por meio do Sistema de Eletrônico de Comercialização da Conab (SEC). Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que estejam devidamente cadastradas perante a Bolsa por meio da qual pretendam participar da operação e que estejam com seus dados atualizados no Sistema de Cadastro Nacional da Conab (Sican).

A medida é resultado de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Conab, firmado no final de 2019.

O acordo prevê tanto a venda de produtos agrícolas quanto de animais de fazendas apreendidas em processos judiciais criminais e que tenham obtido alienação antecipada por determinação judicial. Isso viabiliza a venda dessas apreensões e permite o rápido aproveitamento de produtos perecíveis como aves, frutas e grãos vendidos pelo sistema de comercialização eletrônica da Conab.

