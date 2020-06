Prefeitura adquire mais duas ambulâncias para servir a população de Sena Madureira

Tendo em vista as ações de combate ao novo coronavírus, que já atingiu boa parte da população de Sena Madureira, a prefeitura municipal e a secretaria de Saúde acabam de receber duas novas ambulâncias que irão atender a população em geral e pacientes que necessitem de transporte em caso de necessidade. No total, serão três veículos para atendimento. O município recebeu duas e a terceira ambulância chegará nos próximos dias para ficar à disposição da rede municipal de saúde.

A entrega dos veículos aconteceu na sede da prefeitura e contou apenas com a presença de gestores que fazem parte da secretaria, obedecendo todas as normas de segurança e distanciamento para evitar a contaminação da doença. Os veículos foram adquiridos através de emendas parlamentares do deputado federal Flaviano Melo (MDB) no ano de 2018, quando ele destinou duas unidades móveis no valor de R$ 85.000 cada uma, e também do então senador da república Gladson Cameli, hoje governador do Acre, que destinou o recurso para a terceira.

As ambulâncias são modernas e contam com macas, ar-condicionado, cilindros de oxigênio e materiais de uso dos enfermeiros para atenderem os pacientes. Representando a secretaria municipal de saúde, o vice-prefeito Gilberto Lira fez um agradecimento em nome de toda a equipe da saúde e enfatizou o compromisso da gestão municipal em investir em saúde.