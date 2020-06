Policlínica recebe cadeiras de rodas da Rádio Boas Novas

A Policlínica do Tucumã recebeu nesta quinta-feira, 18, três cadeiras de roda para o atendimento a idosos, um dos públicos frequentes da unidade, no conjunto Tucumã. A Policlínica presta um serviço ambulatorial imensurável à comunidade, e esta condição é reconhecida pela Rede Boas Novas de Rádio, que por meio da sua representante, Gabriela Câmara, dou as cadeiras de roda, além de material para ao serviço de copa e cozinha da unidade.

João Paulo Silva, gerente-geral da Policlínica do Tucumã, ressalta que as doações serão revestidas em favor dos pacientes e servidores.

“À direção da Rádio Boas Novas a nossa gratidão. E que Deus, na sua infinita bondade, continue abençoando nossos caminhos. Que possamos continuar seguindo firmes em um único propósito, o de prestar um serviço de qualidade em favor da nossa população”, pontuou João Paulo Silva.

Diferente das Unidades de Pronto Atendimento – e das demais unidades de saúde do estado –, a Policlínica é um local para que as famílias tenham atendimento médico ambulatorial e possam fazer exames. Não atende urgência ou emergências. São atendimentos do Programa Saúde da Família e de outros como o de pediatria, de endocrinologia e ginecologia.

Desde o último dia 10 deste mês, a unidade passou a ser referência para testes rápidos a todos os trabalhadores em Saúde. Os seus servidores também passaram por capacitação no enfrentamento da Covid-19 e receberam equipamentos de proteção individual.