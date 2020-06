Instabilidade deixa WhatsApp sem avisos de ‘on-line’ e ‘digitando’

Tentativas de mudar as configurações de privacidade exibiam uma mensagem de erro, indicado que a ação não podia ser tomada naquele momento.

O site Down Detector, que reúne reclamações de usuários de diversos serviços on-line, também mostrou queixas semelhantes, de pessoas relatando o problema. As reclamações vêm de vários países, não apenas do Brasil.

Outros usuários também relataram que estão com dificuldades de cadastrar novos números na plataforma, recebendo mensagens de indisponibilidade.