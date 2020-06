Contra covid-19, projeto da Ufac produzirá álcool em gel e sabonete

Alunos do curso de Enfermagem da Ufac, por meio do projeto “Mãos que Salvam”, produzirão sabonete líquido e álcool em gel e glicerinado para contribuir no combate à pandemia do novo coronavírus.

A produção está agendada para iniciar até esta terça-feira, 23, no laboratório de Microbiologia, no bloco de Nutrição. A Ufac ficará com 50% dos produtos produzidos; a outra metade será destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A equipe, coordenada pelo professor Dayan de Araújo Marques, trabalha na organização do projeto desde 9 de junho. A primeira etapa foi a preparação do laboratório. O trabalho incluiu limpeza, sanitização de bancadas e teste de batedeiras industriais que servirão para a manipulação dos insumos.

“Essa preparação é uma etapa fundamental pois, em breve, o laboratório receberá a visita de fiscais da Vigilância Sanitária para liberação do alvará de funcionamento”, disse o coordenador. A etapa seguinte ocorreu na última terça-feira, 16, quando o laboratório foi equipado com instrumentos analíticos e vidraria necessária para a realização das atividades.