O ministro do TCU, José Mucio Monteiro, disse essa semana no Congresso Nacional que “Alguns gestores estão se aproveitando da pandemia da Covid-19 para enricarem às custas das mortes das pessoas”. São como aves de rapina. Na mesa ocasião o governo federal, senadores, deputados federais, o governo do estado, deputados estaduais e alguns poucos vereadores atuantes afirmam que as prefeituras não estão quebradas como os prefeitos e seus secretários de finanças vem afirmando. Quem fala a verdade? Quem está mentindo? Por que em alguns municípios a situação da saúde é caótica? Não há transparência da aplicação do dinheiro público? O governo federal mandou recursos para ajudar no combate a pandemia da Covid-19. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual precisam dar uma resposta a todos esses questionamentos. A Justiça e a Polícia Federal necessitam intensificar as operações de combate a verdadeiras quadrilhas que se instalaram na administração pública. Ressaltando que existem bons gestores e a PF já vem atuando com muito louvor. A epidemia de corrução instalada no Brasil se alastra como uma praga. O desalento é grande, parece não haver solução apesar da ação dos órgãos como MPE, PF e a própria Justiça. Uma lástima!

“Sócrates é meu amigo, mas sou mais amigo da verdade”. (Aristóteles)

. Os Bolsonaros cresceram e viveram no ambiente político; dentro das estruturas flexíveis do manuseio dos recursos públicos do Poder Legislativo.

. Aliás, estruturas para colocar a prova o caráter de qualquer homem ou mulher.

. Com a mesma régua com que eles mediram o PT e os outros políticos, estão sendo medidos, resguardadas as devidas proporções é claro!

. O JN ontem foi à forra!

. Na verdade, o JN se tornou uma grande m* também!

. E não é de hoje!

. O Jornal da Band sempre foi muito mais criterioso, ético!

. O pré-candidato a prefeito pelo Avante, Jarbas Soster, também está fazendo lives para as redes sociais.

. Segundo Jarbas, os programas de recuperação de ruas por parte de prefeituras são só para durar o verão, com as primeiras águas derretem; principalmente em ano de eleição.

. Tudo pelo voto!

. O fim da reeleição organizaria melhor a política!

. É ruim para o gestor porque o corrompe, péssimo para os munícipes e uma desgraça ara a democracia.

. Quando digo que as fontes da coluna são boas e confiáveis sobre o combate a corrupção é porque são.

. Fonte é fonte, segundo a lei, deve ser preservada arte em juízo!

. Portanto….

. O advogado Valadares Neto, filho da juíza aposentada Solange Fagundes, é um dos cidadãos mais atuantes nas redes sociais em Brasiléia.

. Tive a honra de ter recebido o voto da Dra. Solange e outros magistrados nas eleições em que disputei.

. Bom dia!