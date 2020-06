Tucanos: “Gladson tem direito de escolher candidato”

A decisão que o governador Gladson Cameli (Progressistas) tomar nas eleições municipais na capital ou no interior será respeitada pelos tucanos. Não haverá nenhum tipo de retaliação ou comprometimento do processo eleitoral de 2022. O PSDB vai estar ao lado de Gladson na sua reeleição ou mesmo se ele optar por disputar o Senado. Os dirigentes tucanos avaliam que o governador tem o direito de escolher seu candidato a prefeito da capital, inclusive, a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB) se essa for a sua vontade. A direção foca agora em articular um bom vice para Minoru Kinpara que vem liderando as pesquisas, bem como em construir um arco de alianças com outros partidos. Sobre as eleições de 2022, para o PSDB, é importante manter a posição de aliança com Gladson Cameli.

. Durante e vinda do ministro da Saúde ao Acre o governador Gladson Cameli rasgou elogios ao vice-governador major Rocha (PSDB) e a prefeita Socorro Neri (PSB).

. O PSDB tem várias opções de vice para Minoru Kinpara, entre elas o engenheiro do Dnit, Thiago Caetano.

. Thiago está filiado ao Partido Liberal (PL) comandando pela 1ª suplente de deputada federal Antônia Lúcia.

. Os Progressista vão mesmo com o “velho Boca”, como diz o senador Sérgio Petecão, que deverá indicar a mulher, Marfisa como a vice.

. A campanha do empresário Jarbas Soster a prefeito será extremamente profissional com alta qualidade técnica.

. O milagre para a cura da Covid-19 em estado grave agora chama-se “Decadron”; um corticoide barato vendido nas farmácias.

. O medo leva muitas pessoas a correrem desnecessariamente para comprar o produto sem a menor necessidade.

. Quando o coronavírus chegou em Rio Branco um monte de gente correu para os supermercados pensando que era a 3º guerra mundial, que iria faltar comida!

. Não é a 3º guerra nem faltou nada; aliás tá é sobrando; falta mesmo é dinheiro!

. A eleição será em um dia qualquer entre 15 e 20 de novembro!

. É a conclusão do TSE, Congresso e a ciência.

. Polícia Federal se preparando para a próxima…

