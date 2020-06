PRF apreende caminhões com madeira irregular em Rio Branco

Durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC) nessa terça e quarta-feira, dias 16 e 17, foram apreendidos três caminhões com um total de 40,52 m³ de madeira irregular em Rio Branco. As três ocorrências com madeira irregular aconteceram entre os Km 115 e 124, em Rio Branco.

Segundo os policiais, no final da manhã de ontem, terça-feira, em fiscalizações distintas, dois caminhões foram parados, na Unidade Operacional (UOP01) da PRF, no bairro Santa Cecília. Ambos os caminhoneiros transportavam quantidade de madeira diferente do que constava no Documento de Origem Florestal (DOF).

O primeiro motorista tinha autorização para transportar 12,46 m³, porém os policiais aferiram a quantia de 16,7 m³ de madeira. O outro motorista apresentou DOF para 12,45 m³ de madeira; no entanto, os PRFs constataram que no compartimento de cargas do caminhão havia 17,62 m³ do produto ambiental. Ambos os excessos tornam os respectivos DOFs inválidos.

A terceira apreensão de madeira aconteceu na madrugada desta quarta-feira (17). Nessa ocasião, a abordagem foi nas proximidades da Corrente, onde outro caminhão foi parado e o motorista transportava a carga sem a licença específica.

Os PRFs mediram 6,2 m³ de madeira.

Todos os motoristas assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), relativo a cada caso, comprometendo-se a comparecer em juízo. Os três caminhões foram apreendidos e encaminhados, ao Instituto de Meio Ambiente do estado do Acre (IMAC).