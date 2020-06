Prefeita recebe anteprojeto com protocolos para tratamento da Covid

A prefeita da capital acreana, Socorro Neri, recebeu no fim da tarde desta terça-feira, 16, em seu gabinete, a visita do vereador N. Lima e do presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Antônio Morais, para a apresentação de um anteprojeto de lei que determina a disponibilização gratuita de medicamentos para o tratamento da Covid-19.

O anteprojeto também estabelece diversos protocolos para o atendimento dos pacientes com os sintomas da doença e o tratamento com medicação liberada e preconizada pelo Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM/AC).

A prefeita agradeceu a visita e o empenho dos parlamentares e disse que vai encaminhar o anteprojeto para o Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Ceme).