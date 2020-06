Mara participa de reunião no ICMBio para resolver questões ambientais

A deputada Mara Rocha (PSDB/AC) está em Brasília para participar de reuniões no ICMBio e no IBAMA para tratar sobre a Reserva Chico Mendes e na Serra do Divisor, no Estado do Acre.

As reuniões foram agendadas pelo senador Marcio Bittar (MDB/AC) e contaram com a presença do vice-governador do Acre, Major Rocha, do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) e do presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, André Hassem, do presidente da Federação das Indústrias do Acre – FIEAC, José Adriano, além da parlamentar tucana.

A mobilização das autoridades do Acre busca resolver a situação das mais de 800 famílias de pequenos produtores rurais, que já estavam na região antes do Decreto, que criou a Reserva em 12 de março de 1990, além de 300 famílias da Serra do Divisor.

O presidente do ICMBio, coronel Homero Cerqueira demonstrou interesse em resolver as questões ambientais naquelas localidades, com vistas a evitar um conflito e combater o desmatamento na região. Para tanto o órgão está trabalhando, em conjunto com o Senador Marcio Bittar e a Deputada Mara Rocha, na busca de uma solução que permita o manejo sustentável da região com utilização de técnicas que impeçam a degradação ambiental.

Mara Rocha demonstrou muita esperança de uma solução em médio prazo: “Em conjunto com o presidente do ICMBIo estamos construindo uma saída que preserve o meio-ambiente mas, principalmente, que garanta condições de sobrevivência para essas famílias, que moravam na área antes dos Decretos que criaram as Reservas. Precisamos pensar nessas famílias que, na maioria do tempo, não possuem sequer uma estrada transitável que permita a busca de socorro médico ou a frequência escolar”.

O vice-governador, Major Rocha, também se manifestou sobre a reunião: “Acho que demos um passo muito importante na construção de uma solução para esse conflito, que já se arrasta há muito tempo. Quero cumprimentar a iniciativa do Senador Márcio Bittar, que teve a iniciativa da reunião, e à Deputada Mara Rocha, que está trabalhando para encontrar um meio termo entre a preservação ambiental e o desenvolvimento dos moradores das Reservas.”

“É necessário que o Brasil compreenda que as pessoas que estão naquelas reservas precisam de desenvolvimento. Precisamos entender que não há preservação ambiental com as pessoas em condição de miséria. Estamos trabalhando numa solução que permita uma melhor exploração da área, respeitando aquelas famílias que já estavam na área antes da transformação da destinação, respeitando o meio-ambiente e, principalmente, garantindo dignidade ao ribeirinho. Por isso agradeço ao senador Márcio Bittar, que tem me dado apoio nessa luta”, finalizou Mara Rocha.

