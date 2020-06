Estado deve receber novo helicóptero nos próximos meses

Cinco meses após o acidente envolvendo o helicóptero Harpia 1, do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, com um caminhão que passava ao lado da aeronave em rotatória da BR-364, está perto de um desfecho.

O governo acreano deve receber nos próximos meses, ainda sem data definida, uma nova aeronave da seguradora. Todos os procedimentos de escolha já foram definidos. Gestores da Secretaria de Segurança Pública e mecânicos especializados viajaram até São Paulo para definir o modelo que o Estado vai receber sem custos.

O modelo escolhido, inclusive, é o mesmo do Harpia 1 O modelo de aeronave é usado pela maioria das forças públicas dos diversos estados e emissoras de TV para tomadas aéreas. O tipo de aeronave, chamada de esquilo, é caracterizada pela sua versatilidade, já que além de uma cabine espaçosa, os diversos equipamentos opcionais disponíveis, fazem com esse tipo de aeronave possa executar as mais diversas missões.