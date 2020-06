Em abordagem PRF recupera veiculo e apreende condutor em posse de drogas

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 17, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal no Acre abordou um automóvel no km 118, com placas de Belo Horizonte (MG).

Dentro, estavam o condutor e um passageiro. Após verificar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), os policiais confirmaram que o documento continha rasuras em vários caracteres.

Além disso, a impressão estava em desacordo com a legislação, configurando adulteração documental. Após inspeção no carro, foi verificado junto aos sistemas que o veículo era de propriedade de uma empresa e que estava com restrição de apropriação indébita.

Os policiais também apreenderam dentro de uma bolsa que estava no carro dois potes contendo substância com características de cannabis (skunk) e vários utensílios para armazenamento e comercialização da droga.

Questionado, o motorista informou que desconhecia a ilegalidade do automóvel, mas que o tinha adquirido por R$ 8 mil, em Cuiabá (MT), onde também comprou a droga para consumo. O motorista, de 26 anos, e o passageiro, 21 anos, foram presos e conduzidos, com o veículo, o entorpecente (180 g) e o documento adulterado para a Delegacia de Polícia Civil, na capital acreana.