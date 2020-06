Jarude afirma que prefeitura tem condições de fazer testagem em massa para Covid-19

O vereador Emerson Jarude (MDB) falou, na sessão online desta terça-feira, 16, sobre a possibilidade de testagem em massa para Covid-19 em Rio Branco. Recentemente, a prefeitura anunciou que disponibilizará testes para a população rio-branquense.

Segundo o vereador, a prefeitura gastaria cerca de R$ 46 milhões para disponibilizar testes de Covid-19 para toda a população.

“Podemos fazer alguns comparativos. Quanto custou a Operação Verão do ano passado? Na casa de R$ 50 milhões. Quanto foi o empréstimo feito pela prefeitura para trocar a iluminação pública por lâmpada de LED? R$ 48 milhões. Quanto foi o pacote em obras em parceria com o governo? R$ 200 milhões. Vejam que não estamos muito longe do caminho para a testagem em massa. Falta boa vontade dos governantes”.

Jarude destaca que o orçamento anual de Rio Branco é de R$ 1 bilhão, além do repasse do governo federal de R$ 67 milhões para a capital. “Vai gastar? Vai gastar muito. Mas se todos os governantes estão falando que em primeiro lugar é a vida, isso precisa sair da teoria e ir para a prática. Poderíamos estar muito melhor na questão de combate à Covid-19”.

Ainda de acordo com o vereador, o segundo passo seria disponibilizar os medicamentos, já utilizados em protocolos médicos, para evitar o avanço da doença em pessoas que estão no primeiro estágio da doença.

E acrescenta: “Com três meses, a única coisa que verificamos de concreto foi um escândalo de superfaturamento na compra de álcool em gel e máscaras. É isso que é colocar vidas em primeiro lugar? É preciso sair do campo teórico”.