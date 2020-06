Forneck é eleito presidente de Comissão que fiscaliza gastos dos recursos com Covid-19

Rodrigo Forneck é eleito presidente da Comissão de Fiscalização dos Recursos e Ações ao Combate à Covid-19

O líder do PT na Câmara de Rio Branco, Rodrigo Forneck, foi eleito nesta terça-feira, 16, como presidente da Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos e Ações Municipais ao Combate à Covid-19. O vice-presidente é o vereador Emerson Jarude (MDB), que é o criador da proposta.

“Quero agradecer e dizer que vamos trabalhar bastante para que a população de Rio Branco tenha, cada vez mais, acesso a ações do poder público com eficiência, nesse momento de pandemia. Na próxima sessão, já vamos apresentar um plano de ação da Comissão”, endossou Rodrigo.

O objetivo da comissão é garantir mais transparência e melhor uso do dinheiro do contribuinte nas ações de combate à Covid-19 na capital. A Comissão fiscalizará os procedimentos de dispensa de licitação durante o decreto de calamidade pública, além das ações do executivo municipal nesse período.

O vereador Emerson Jarude parabenizou Forneck e destacou a importância do trabalho da Comissão. “Quero lhe parabenizar pela eleição, é uma extrema responsabilidade nesse momento de pandemia. Tenho certeza que a Câmara de Rio Branco vai estar atenta a cada detalhe, compra e ação da Prefeitura de Rio Branco. Tenho certeza que essa Comissão vai trazer bons frutos e atender as necessidades da população, que espera de nós uma fiscalização adequada”, destacou.

A Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos e Ações Municipais ao Combate à Covid-19 é composta ainda pelos vereadores Lene Petecão (PSD), Elzinha Mendonça (PSB) e Railson Correia (Podemos).