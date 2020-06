Antônia Sales pede que comissões dêem celeridade a projetos dos deputados

Durante sessão virtual realizada na manhã desta terça-feira (16), a deputada Antônia Sales (MDB) pediu que os parlamentares que lideram as comissões do Poder Legislativo dêem celeridade à apreciação de projetos de lei que foram apresentados desde o início da pandemia e ainda não foram debatidos.

A parlamentar alega que devido à demora dos trabalhos das comissões, muitas matérias que beneficiarão grupos mais expostos, principalmente, durante o período de pandemia, estão parados aguardando parecer. Ela citou projetos de sua autoria que beneficiarão mulheres e idosos em situação de violência .

“Os deputados que presidem as comissões precisam fazer um esforço para analisar os projetos que já foram apresentados. Tem muitas matérias importantes que ainda não foram analisadas, ainda mais nesse período de pandemia. Encaminhei uma matéria que versa sobre temas específicos para mulheres que estão sofrendo violência doméstica, também relacionada a idosos, mas até o momento sequer debatemos isso”, reclamou.

Ela finalizou seu discurso pedindo que o governo preste contas de como e onde estão sendo aplicados todos os recursos enviados para combater a pandemia da Covid-19. A parlamentar alega que apesar dos milhões destinados para tal, faltam medicamentos, testes rápidos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

“Temos um grande volume de recursos para o combate à pandemia de Covid-19, no entanto, faltam testes, medicamentos e EPI’s. O que eu quero saber é o que foi feito com todo esse dinheiro e como está sendo aplicado. Até agora não recebemos resposta e não podemos aceitar, como fiscalizadores do poder público e representantes do povo”, finalizou.

Fonte: Agência Aleac