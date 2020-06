A pandemia da Covid-19 está trazendo mudanças profundas na vida das pessoas. É voz corrente, por exemplo, entre os líderes do Congresso, ministros do Tribunal Superior Eleitoral e partidos políticos de que as eleições devem ocorrer mesmo esse ano. Porém, como será feita a votação é a grande dúvida. Segundo o TSE, as convenções poderão ser virtuais, o que já é um grande avanço. Mas, e as campanhas dos candidatos a prefeitos e a vereadores, as reuniões, as visitas, as caminhadas pelos bairros? Como será no dia da votação em que milhões saem de casa e se aglomeram em longas filas para obrigatoriamente votar? Respostas que todos querem saber. Porém, ao que parece, haverá uma maior abstenção às urnas. Talvez tenhamos a maior ausência de eleitores da história. Não apenas por conta da pandemia, mas porque a política está ruim, confusa, virulenta. Os eleitores estão desestimulados, entediados e enojados de tantos discursos vazios, corrupção desenfreada que se alastra por estados e municípios. A pandemia é só uma variável entre tantas outras que deverão influenciar as eleições deste ano. Veremos!

“A gripezinha já matou mais de 40 mil pessoas no Brasil”. (Frase em uma faixa nas manifestações de domingo passado na avenida Paulista)

. Na política do Acre o fogo vai queimando por baixo do capim, a gente só vê a fumaça e sente o cheiro.

. Mas tá queimando!

. Em Epitaciolândia, acontecimentos locais, estão favorecendo muito a provável candidatura a prefeito do tucano, delegado Sérgio Lopes.

. O seu amplo favoritismo se confirma nas pesquisas internas do PSDB.

. O povo quer mudança genuína!

. Mudança de fachada não agrada ninguém, nem a Deus!

. O governo federal da Bolívia decretou o isolamento radical em Cobija, ninguém pode sair de casa; quem se atrever a botar a cara na janela leva uma surra de ripa nas partes glúteas.

. Da noite para o dia os casos de Covid-19 explodiram na cidade; consta que seriam mais de dois mil.

. A confirmar!

. Na avaliação dos engenheiros da política local, a prefeita Socorro Neri cometeu um erro estratégico:

. Ao ter se descolado do PT era para ter ido para o Progressista de mala e cuia conduzida pelo governador Gladson Cameli.

. Estaria mais tranquila!

. Entretanto, ainda é a prefeita e o verão chegou!

. Vamos ver!!

. Na última pesquisa registrada e divulgada, Jarbas Sortes pontuou na frente de muitos pré-candidatos surpreendendo a todos.

. As últimas declarações da deputada federal Jéssica Sales (MDB) de que só seria candidata ao Senado foi um gesto em direção à paz da família com o governador Gladson Cameli.

. Um bom gesto!

. Abriu a avenida do entendimento!

. Sempre é bom um mau acordo do que uma boa briga, já dizia meu avô!

. O professor Minoru Kinpara surfando muito bem nas redes sociais.

. Bom dia!