Obra do Hospital de Campanha teve apoio da Prefeitura de Rio Branco

O governador Gladson Cameli inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 15, o primeiro Hospital de Campanha do Acre para atender os pacientes acometidos de covid-19. O evento contou com a presença do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello.

A nova unidade de saúde do Estado tem capacidade para 100 leitos de enfermaria, além de posto de enfermagem, farmácia, entre outros espaços.

A obra foi realizada com recursos do Governo Federal, mas contou com o apoio da Prefeitura de Rio Branco. Foi o que informou a prefeita Socorro Neri, que participou da cerimônia de inauguração.