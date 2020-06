Maior honraria da Polícia Militar é concedida para autoridades

Como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados e pela colaboração para o progresso da segurança pública, o governo acreano, por meio da Polícia Militar, condecorou personalidades com as medalhas Plácido de Castro e Fontenele de Castro, as mais altas honrarias concedidas pela instituição.

Foram homenageados com a medalha Plácido de Castro o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello; o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Airton Antônio Soligo; o senador da República, Márcio Bittar; e o tenente-coronel Jorge Emerson Ribas S. de Lima, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. O governador Gladson Cameli; o segundo tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Sylvio Ernesto Cocchiarella Filho; e o cabo da PM do Estado de São Paulo, Tiago Soares de Freitas, foram agraciados com a medalha Fontenele de Castro.

Em suas palavras, o ministro da Saúde destacou a importância da celebração de datas como esta. Pazuello lembrou o desafio que está sendo o combate à Covid-19 e elencou que o momento pede que todos deem as mãos na luta contra a proliferação do vírus.

“Gostaria de reverenciar a todos que se fazem presente nesta solenidade cívico-militar cultuando as bandeiras do estado e da ederação, isso é muito importante em qualquer momento, principalmente neste momento que estamos combatendo uma pandemia, em que precisamos estar juntos com altruísmo, abnegação, responsabilidade e posições apolíticas para que possamos vencer esta batalha”, argumentou.

Presente na cerimônia, a prefeita Socorro Neri também lembrou a contribuição dos antepassados para o desenvolvimento do Acre. A gestora municipal citou que este mesmo empenho vem sendo utilizado na atualidade para superar o coronavírus.

“Pelo Tratado de Petrópolis, as terras acreanas foram incorporadas ao território brasileiro. Em 1962, essas terras foram elevadas à condição de estado. Neste momento em que nós estamos vivendo uma forte crise sanitária, que traz efeitos muito fortes sobre crises política, econômica e social, quero aqui lembrar dos nossos pioneiros, dos acreanos que lutaram pela anexação dessas terras ao estado brasileiro e para que chegássemos, em 1962, à condição de estado. É essa bravura e os bons propósitos que eu tenho buscado, junto ao governador Gladson Cameli e todas as nossas equipes, superar este grave momento que estamos vivendo”, expôs.

A solenidade contou com presença do vice-governador Major Rocha; da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli; do secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade; do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; da secretária de Comunicação, Silvania Pinheiro;dos senadores Mailza Gomes (representada por Reginaldo Ferreira), Marcio Bittar e Sérgio Petecão; dos deputados federais Alan Rick, Manuel Marcos e Mara Rocha; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; do deputado estadual Roberto Duarte; do chefe do Gabinete Militar, coronel Amarildo Camargo; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista; do presidente da Fundação Elias Mansour, Manoel Pedro; do neto do ex-governador José Guiomard dos Santos, lauro Santos; da procuradora-chefe do Ministério Público do Acre, Kátia Rejane; do comandante do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, tenente coronel Augusto Maciel; do comandante do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, coronel Welington da Costa Prates; do representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Leonardo Vilela; do representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Hisham Mohamed; e da diretora de Programas do ministério da Saúde, Laura Appi.