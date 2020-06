Gladson Cameli e Ministro da Saúde entregam hospital de campanha de Rio Branco

“Cuidar das pessoas é o que mais importa. Elas são o que temos de mais valioso”, diz governador, ao inaugurar unidade com capacidade para 100 leitos semi-intensivo para pacientes com Covid-19

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, optou por prestar contas do seu governo quanto ao que vem sendo feito na Saúde, sobretudo com o início da pandemia do novo coronavírus, em discurso de entrega do hospital de campanha de Rio Branco para pacientes com Covid-19, nesta segunda-feira, 15, na capital acreana.

O hospital com capacidade para 100 leitos de enfermaria, foi inaugurado no dia em que o Acre comemora 58 anos de emancipação, e será ocupado, na sua maioria, por pacientes que já estavam internados nos leitos semi-intensivos do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC). Isso garante que o Instituto, por sua vez, amplie as suas unidades de terapia intensiva, as UTIs, com mais dez vagas.

“Seria injusto, e inadequado, comemorar algo em meio à pandemia que nos atinge”, iniciou Cameli para um público composto apenas de autoridades do governo e da prefeitura, de deputados, senadores e da imprensa. Por motivos de segurança, diante do cenário pandêmico, o público não participou.

Para o governador Gladson Cameli, cuidar das pessoas com transparência nas ações é a prioridade do seu governo, neste momento. “Estamos num processo de aprendizagem”, disse ele, levando em conta que o novo coronavírus leva a situações que ainda desafiam a gestão pública no país.

“Mas, neste momento, cuidar das pessoas é o que mais importa. Elas são o que temos de mais valioso e importante. Cuidar delas é um privilégio e também uma missão que mesmo em tempos difíceis fazemos com dedicação e alegria”, ressaltou o governador, ao lado do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, do secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, e de autoridades do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo e representantes governamentais.

Erguido em tempo recorde – foram pouco mais de 30 dias do alicerce à instalação de macas e equipamentos –, o hospital de campanha de Rio Branco tem capacidade para 100 leitos de enfermaria e custou R$ 2.975.248,12 em verbas emergenciais do Ministério da Saúde para o combate à pandemia, gerando 49 empregos diretos.

A área total é de 1.000 m² e conta com um posto de enfermagem, farmácia, rouparia, depósito para material de limpeza, copa, duas salas de descanso, duas salas para uso a ser definido pela direção, banheiro de uso coletivo e sala de expurgo.

Até a próxima quarta-feira, 17, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) irá transferir 12 pacientes que estão nos leitos semi-intensivos do Into para o novo hospital de campanha, localizado ao lado, possibilitando um ganho de mais dez vagas de UTIs no Instituto. Até esta segunda, o Into contava com 28 leitos e apenas um estava desocupado. Com a remoção dos pacientes o número de vagas na UTI do Into passam de 28 para 38.