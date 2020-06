Cruzeiro do Sul intensifica campanha de vacinação contra a H1N1

A gripe H1N1 é transmitida por meio do contato com gotículas respiratórias, saliva ou objetos infectados com o vírus. Por isso a campanha de vacinação é importante para prevenir a doença.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde, tem cumprido as etapas de vacinação estabelecidas pelo Ministério da Saúde nos bairros da cidade.

De acordo com o coordenador de imunização Joab Rocha, mais de 20 mil pessoas já foram vacinadas. ” Esse resultado representa cerca de 97%, e com isso alcançamos a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde,” enfatizou ele.

A equipe de saúde está com tendas e dias fixos nos bairros da cidade, atendendo ao público infantil e aqueles que são dos grupos prioritários que ainda não tomaram a vacina.