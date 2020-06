Cobija tem aumento de casos de Covid-19, e perde controle de infectados

A capital do Estado de Pando, lado boliviano que faz divisa com o Brasil através do Acre, que vinha mantendo o controle de infectados pelo coronavírus em menos de 10 pessoas por cerca de 40 dias, parece que perdeu o controle nos últimos dias.

Recentemente, a cidade vizinha às brasileiras Brasiléia e Epitaciolândia chamou a atenção nos noticiários locais pelas rígidas medidas de controle à pandemia de covid-19 que impôs à sua população. Em vídeos que circulam na internet é comum ver autoridades policiais e de saúde açoitando pessoas flagradas em desobediência às normas estabelecidas.

Em todo o departamento, são 286 casos confirmados, com seis óbitos, mas os dados divulgados pela SEDES são incompletos, pois alguns municípios não têm ainda seus dados registrados no levantamento oficial. No início do mês, o governador Luis Rodolfo Flores anunciou uma redução de quase 30% nos repasses do governo federal.

Segundo o Ministério da Economia boliviano, até o momento o Estado utilizou o equivalente a 13,7% do Produto Interno Bruto (PIB) para atenuar os sintomas do vírus. Os dados aparecem no portfólio Initial Accountability 2020, apresentado em 10 de junho. Em 2019, o PIB nacional atingiu US$ 42.401 milhões.

A Bolívia, há três meses, viveu em estado de emergência devido à presença do coronavírus. Para conter o avanço da pandemia, o governo estabeleceu uma quarentena rígida. A medida paralisou a economia em todos os setores.

O governo sustenta em seu relatório que aliviou os efeitos do vírus por meio de impulsos fiscais e monetários. Por exemplo, na área fiscal, segundo o ministério, o Poder Executivo destinou Bs 3,5 milhões para empréstimos a empresas e ao programa de apoio ao emprego.

Segundo os dados em tempo real da universidade Johns Hopkins, a Bolívia tem 18.459 casos confirmados do novo coronavírus, com o registro de 611 mortes. As informações coincidem com o rastreador da Microsoft, o Bing Covid-19.