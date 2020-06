Boletim desta segunda-feira, confirma 129 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 129 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira, 15. Desse modo, o número de infectados saltou de 9.642 para 9.771 em todo o estado.

Até o momento, o Acre tem 22.722 notificações de infecção por coronavírus, sendo 12.702 descartadas. 5.224 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 249 amostras seguem aguardando análise laboratorial. Há 167 pacientes hospitalizados no estado.

A Sesacre também registrou nesta segunda-feira mais 6 óbitos por Covid-19: 5 do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre 58 e 93 anos. Eles eram residentes dos municípios de Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 259 para 265 , nesta segunda-feira, 15.

A mulher é:

R. M. S. S., de 68 anos. Ela deu entrada no dia 11 de maio no Huerb e veio a óbito no dia 12 de junho. Ela era moradora de Feijó.

Os homens são:

O primeiro caso é A. P. M., de 58 anos. Ele deu entrada no dia 7 deste mês no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e veio a óbito no dia 13 de junho. Era morador de Rio Branco.

O segundo caso é de J. N. R., de 63 anos. Morador de Rio Branco, ele deu entrada no dia 7 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e veio a óbito no dia 13 deste mês.

O terceiro caso é de F. L. C., de 62 anos. Ele deu entrada no dia 13 deste mês no Hospital Regional do Juruá e veio a falecer no último domingo,14. Ee era morador de Cruzeiro do Sul.

O quarto caso é de F. E. S. M., de 93 anos. Ele deu entrada no dia 11 deste mês na UPA do Segundo Distrito e veio a falecer nesta segunda-feira, 15. Era morador de Rio Branco.

O quinto caso é de R. G. M., de 71 anos. Ele deu entrada no dia 8 deste mês no Huerb e veio a óbito nesta segunda-feira, 15. Ele era morador de Rio Branco.

Confira o boletim na íntegra: