Sesacre registra mais 108 pessoas infectadas pelo novo coronavírus neste domingo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra neste domingo, 14, mais 108 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Desse modo, o número de casos positivos para a doença subiu de 9.534 para 9.642.

O Acre atingiu 22.505 notificações, sendo 12.475 casos descartados e 388 amostras seguem aguardando análise laboratorial.

Registra, ainda, a morte de mais 3 pessoas por Covid-19. O número de óbitos pela doença subiu de 256 para 259.

Dos três novos registros de óbitos, um é do sexo masculino e os outros dois do sexo feminino. Os casos são de Rio Branco e Feijó.

Os óbitos do sexo feminino são:

M.A.S.N., de 62 anos, deu entrada no 6 de junho e faleceu no dia 14 do mesmo mês, sendo a unidade notificadora o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A mulher residia em Rio Branco.

M.A.M., de 75 anos, deu entrada no dia 4 de junho e faleceu no dia 13 do referido mês, sendo o Hospital Regional do Juruá a unidade notificadora. Ela era moradora do município de Feijó.

O óbito masculino é de:

A.N.S., de 72 anos, que deu entrada no dia 18 de maio e veio a óbito no dia 13 de junho, sendo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), a unidade notificadora. Ele residia em Rio Branco.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_14_06_2020