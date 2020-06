Ministro da Saúde vem ao Acre para inauguração de Hospital de Campanha

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello estará no Acre nesta segunda-feira (15) para inaugurar o Hospital de Campanha de Rio Branco, anexo ao hospital do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). A cerimônia, comandada pelo governador Gladson Cameli, está prevista para ás 10h30.

O Hospital de Campanha de Rio Branco possui 100 leitos de enfermaria e fará atendimento ambulatorial de pacientes com Covid-19.

Construído a um custo total de R$ 2.975.248,12, em recursos do Ministério da Saúde, a unidade tem uma área de 1.000 m2.

O novo hospital conta com um posto de enfermagem, farmácia, rouparia, depósito para material de limpeza, copa, duas salas de descanso, outras duas salas para uso a ser definido pela direção, WC de uso coletivo e sala de expurgo