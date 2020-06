Acre alcança o segundo lugar em transparência sobre Covid-19

O Acre alcançou o segundo lugar entre os estados mais transparentes do Brasil quando o assunto é informação sobre a pandemia do novo coronavírus. É o que aponta o último relatório do Índice de Transparência da Covid-19, divulgado em 11 de junho, pelo site Open Knowledge (OKBR), ferramenta que avalia a qualidade dos dados e informações publicados pela União e Estados em seus portais oficiais.

De acordo com o levantamento, o Acre conquistou a segunda colocação com 98 pontos de um total de 100 estabelecido pela instituição para o ranking. O índice leva em consideração os boletins e informativos epidemiológicos, painéis, relatórios com gastos públicos, entre outras publicações disponíveis nos portais de transparência ou de saúde ligados à produção de dados no âmbito da esfera pública.

No portal do governo do Acre, além de notícias veiculadas diariamente, a plataforma Transparência & Monitoramento está acessível a qualquer cidadão, seguindo as recomendações do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Por meio da Secretaria de Comunicação, o governo mostra transparência nos gastos com dinheiro público, as ações de enfrentamento à pandemia e todas as informações referentes à doença que já alcança 9.534 casos confirmados e 256 óbitos.

“Sempre fui transparente também em meus posicionamentos desde o início da pandemia no nosso estado. Meu compromisso é salvar vidas, manter a população segura e garantir todos os recursos possíveis para a nossa saúde, com contratação de profissionais, aquisição de equipamentos, respiradores e estrutura física adequada. Alcançar o nível alto no ranking nacional de transparência da Covid-19 comprova que a relação entre governo e a sociedade está mais próxima e transparente”, declara o Governador Gladson Cameli.