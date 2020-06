Prefeita de Rio Branco entrega novas instalações da Urap São Francisco

Segundo a secretária municipal de saúde, Maria Jesuíta Arruda da Silva, a Urap São Francisco era considerada uma das mais precárias do ponto vista estrutural. “É uma unidade nova, referência para cinco UBS (Unidades Básicas de Saúde) aqui na região. Isso é resultado de todo um esforço da prefeita Socorro Neri para bem atender a população”, declarou.

Fazem parte dos serviços da unidade: consultas médicas, odontologia, pré-natal, prevenção ginecológica, puericultura, visitas domiciliares, aplicação de curativos, retirada de ponto, vacinas, aferição de pressão, teste de glicemia e marcação de exames.

O médico Osvaldo Leal, coordenador do Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, ressaltou que, deste o dia 1º de junho, todas as unidades de saúde do município de Rio Branco foram orientadas a fazerem o atendimento também de pacientes com síndrome gripal e de Covid-19. “Nesse sentido, as Urap’s estão se organizando com o fluxo de barreira sanitária, que identifica a necessidade da pessoa e direciona para um atendimento exclusivo, específico para essa condição”, destacou.