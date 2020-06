Famílias indígenas de Sena Madureira recebem kits de higiene e máscaras faciais

Visando a saúde da população indígena, a secretaria municipal de Saúde de Sena Madureira, com o apoio do Distrito Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) do Alto Rio Purus, realizaram vários dias de entrega de kits de higiene e máscaras para as famílias indígenas que residem em Sena Madureira. Os materiais foram adquiridos pela gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB) exclusivamente para serem entregues à população do município para prevenção ao novo coronavírus, seguindo as orientações de higienização do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os kits de higiene começaram a ser entregues ainda na gestão do vice-prefeito Gilberto Lira, quando estava à frente da secretaria de Saúde, e agora segue o cronograma sob a coordenação da secretária Nildete Lira, que acompanhou a equipe em grande parte das visitas. “Esse trabalho já se iniciou beneficiando grande parte da população. Agora estamos realizando as entregas para as famílias indígenas da nossa cidade. Já realizamos as entregas em vários bairros como o Vitória, Pista, Centro e nos portos onde as famílias indígenas costumam ter residência”, explica a secretária.

Cada família recebeu um kit de higiene contendo álcool em gel, sabão em barra, sabonete, água sanitária, detergente e panfletos informativos. A secretária ainda acrescenta dizendo que “as máscaras foram entregues para todos os integrantes da família, crianças, jovens, adolescentes e idosos do grupo de risco. Ou seja, se na casa há cinco pessoas, essas cinco receberam as máscaras”.

A equipe do DSEI repassou a lista das famílias para a secretaria de Saúde e, assim, a equipe foi até as residências onde vivem pessoas para realizar a entrega do kit. Desde o início da pandemia da covid-19, a gestão do prefeito Mazinho através da secretaria de Saúde vem desenvolvendo várias ações de prevenção e combate ao coronavírus. Muitas famílias já foram contempladas com esses produtos de higiene. “Mas não poderíamos deixar de contemplar também as famílias indígenas da nossa cidade que são cidadãos senamadureirenses e fazem parte da nossa história. Saúde é um direito de todos”, destaca o prefeito Mazinho Serafim.

Existe uma preocupação por parte do poder público municipal com os povos indígenas pelo fato de muitos viverem em situação de vulnerabilidade social e econômica. “Nós temos essa preocupação com a questão da prevenção por ser o melhor remédio. Sabemos que muitas famílias indígenas vivem em situações de risco, algumas nessa época do ano moram na beira dos barrancos. Por isso estamos entregando esses kits e passando as orientações para que eles possam se prevenir, possam se cuidar e evitar o contágio com a covid-19” finaliza a secretária.