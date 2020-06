Ageac irá compor rede nacional que combate perdas de água e energia

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado (Ageac) foi a única da região Norte a ser selecionada para compor a Rede de Aprendizagem em Instrumentos de Regulação para Perdas de Água e Energia (ProEESA), em 2020. O primeiro encontro entre os prestadores de serviços públicos ocorre no próximo dia 23, por meio de sessão online.

O projeto iniciou suas atividades em agosto de 2019 e trabalha apoiando as agências reguladoras e prestadores de serviços de saneamento visando melhorar as condições para implantação de medidas e eficiência operacional de suas instituições. O grupo de discussão e de trabalho será realizado por meio de sete sessões online e outras três com encontros presenciais que promoverão uma interação mais direta entre os participantes.

“O Projeto ProEESA 2 dará suporte técnico para a Ageac subsidiar a regulação no nosso estado, voltado para eficiência do abastecimento de água. Esse apoio é muito importante principalmente nessa época de pandemia, visto que estamos vivendo uma crise no sistema operacional de abastecimento de água. É preciso destacar o empenho da Divisão de Saneamento Básico da Ageac, que não mediu esforços para ser selecionada pelo programa”, disse Mayara Lima, presidente da Ageac.

Ao todo, foram 19 agências reguladoras ou prestadoras de serviço escolhidas para participar do projeto, que é realizado em conjunto com tribunais de contas. Durante o seu funcionamento, que costuma ser de 12 há 18 meses, os participantes são assistidos por especialistas externos em um ambiente que organiza e promove a troca horizontal de experiências, moderados por uma instituição facilitadora.