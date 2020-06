Segurança realiza ação itinerante de teste rápido da Covid-19 no interior

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), iniciou nesta segunda-feira, 8, ações itinerantes no Vale do Purus, Envira e Juruá, destinadas a submeter os operadores de segurança pública ao teste rápido para detecção da Covid-19, em todos aqueles que apresentarem suspeita da doença.

“A ação de testagem rápida tem como objetivo otimizar os serviços prestados pelas forças de segurança. Precisamos ter a certeza de que não há na corporação problemas relacionados à Covid-19, já que pretendemos ampliar as ações operacionais”, destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar dos Santos.

Considerando o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, bem como o elevado número de agentes de segurança infectados pela Covid-19, foram disponibilizados 120 testes para a ação itinerante, que passará pelos municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, realizando a testagem dos operadores que estiverem sob suspeita de contaminação.

A ação, que iniciou nesta segunda-feira, 8, se estende até a próxima quinta-feira, 11 e conta com dois enfermeiros para realizar os testes.

