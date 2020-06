Senadores querem votar nesta quarta MP que permite redução salarial

O Plenário do Senado deverá votar nesta quarta-feira (10) a medida provisória que permite a suspensão dos contratos do trabalho e a redução de jornada e salários devido à pandemia do novo coronavírus.

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) argumentou que muitos empregadores não podem mais usar essa flexibilização, que valia por 60 dias. Já o senador Paulo Rocha (PT-PA) pediu a retirada de artigos que prejudicam os trabalhadores, como a mudança definitiva da jornada de trabalho de diversas categorias, a exemplo dos bancários.

A MP, já aprovada pela Câmara dos Deputados, prorroga esses prazos até o final do ano e autoriza qualquer mudança por decreto presidencial. As informações são da repórter Hérica Christian, da Rádio Senado.

Agência Senado