PRF apreende 13,5 Kg de cocaína escondidos em veículo e prende um homem, no Acre

Por volta das 15h, dessa terça-feira (9), durante serviço de ronda, na BR-364, Km 8, na cidade de Acrelândia (AC), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) determinou parada a um motorista que conduzia um automóvel.

Durante a entrevista, os policiais perceberam conversas desconexas do condutor e ele estava bastante inquieto, aparentando nervosismo anormal. Os PRFs visualizaram um compartimento feito para esconder algo, próximo ao para-choque traseiro do carro. Nesse momento, o motorista tentou fugir da Equipe PRF, mas foi alcançado e detido. Dentro do local preparado, foram localizados treze pacotes envoltos com fita. Ao realizar o teste inicial, foi confirmado que o produto tratava-se de cocaína.

Diante do flagrante, o motorista confessou que foi contratado, em Nova Califórnia (RO), para pegar o carro que estava estacionado na mesma rodovia federal, em um posto de combustíveis. Ele deveria levar o veículo de volta para Rondônia e pelo trabalho receberia R$ 2 mil.

O homem, de 32 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com o carro, a droga (13,5 Kg) e seus pertences, para a Delegacia de Polícia Civil, em Acrelândia.

Essa foi a segunda ocorrência de tráfico de drogas, em um único dia. Em menos de 5h, três pessoas foram flagradas na mesma rodovia federal pela PRF, no Acre. A prisão anterior ocorreu quando um casal transportava vários pacotes de cocaína, no final da manhã.