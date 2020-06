Numero de mortes por Covid-19 no Acre chega a 237

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica a morte de mais 14 pessoas por Covid-19 no estado. Desse modo, o número de mortes pela doença subiu de 223 para 237.

O número de infectados com a doença nas últimas 24 horas é de 289 pessoas, saltando de 8.457 para 8.746 o número de casos positivos para o novo coronavírus, nesta quarta-feira, 10, no Acre.

Até o momento, conforme dados do Departamento de vigilância em Saúde da Sesacre, o Acre registra 19.217 notificações de infecção por coronavírus, sendo 10.595 descartados. Desses, 345 seguem aguardando análise laboratorial. Ainda, 4.612 pessoas tiveram alta médica da doença e 147 estão internados com resultado positivo para coronavírus.

Dos 14 novos registros de óbitos, dez são de pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Três são de municípios do interior do estado: um de Capixaba, um de Epitaciolândia e outro de Sena Madureira. Os demais são da capital, Rio Branco.

As mulheres são:

F. B. A., de 75 anos. Moradora de Rio Branco, a idosa foi internada no dia 17 de maio no Pronto-Socorro, tendo falecido três dias depois, no dia 20.

M. S. S., de 78 anos. Deu entrada no dia 11 de maio na UPA do Segundo Distrito, e veio a óbito no dia 14, em Rio Branco.

M. D. C. F., de 39 anos é a terceira vítima da doença na capital. Ela deu entrada no dia 13 de maio, no Hospital Santa Juliana, e veio a óbito no dia 21 do referido mês.

M. J. V. J., de 43 anos, que deu entrada na UPA do Segundo Distrito na sexta-feira, 5 de junho, falecendo no dia seguinte, dia 6, em Rio Branco.

Os homens são:

L. A. B., de 76 anos, que deu entrada no dia 18 de maio, no Pronto-Socorro, e veio a óbito no dia 20 do mesmo mês. Residia em Rio Branco.

A. W. R., de 65 anos, que deu entrada no dia 7 de junho, no Into-AC, vindo a falecer no mesmo dia. Residia em Rio Branco.

F. A. N., de 66 anos, deu entrada no dia 18 de maio no Into-Ac, e veio a óbito no dia seguinte, 19. O paciente era morador de Rio Branco.

J. F., de 71 anos, que deu entrada no dia 3 de junho no Pronto-Socorro, vindo a falecer nesta quarta-feira, dia 10. Residia em Rio Branco.

Morador de Capixaba, o quinto caso de óbito de homens é de P. F. L., de 78 anos. O idoso deu entrada no dia 24 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e faleceu nesta terça-feira, dia 9 de junho.

D. S. A., de 82 anos, que deu entrada no dia 2 de junho, no Pronto Atendimento Unimed, e veio a óbito também nesta terça-feira, dia 9, em Rio Branco.

L. L. S., de 83 anos, sem data de entrada, faleceu no dia 7 de junho, no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia. O idoso era morador de Epitaciolândia.

J. B. S., de 71 anos, que deu entrada no dia 6 de junho, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e veio a óbito nesta quarta-feira, dia 10. O idoso residia em Sena Madureira.

F. F. A., de 94 anos, deu entrada no dia 31 de maio, no Pronto-Socorro, e faleceu no dia 1º de junho, em Rio Branco.

O último é E. P. F., 49 anos, que deu entrada no Pronto-Socorro, no dia 16 de maio, e veio a óbito nesta quarta-feira, 10. Ele também residia em Rio Branco.

Os óbitos lançados no boletim diário, somente são contabilizados após a liberação do resultado laboratorial. Dos 14 óbitos incluídos no boletim de hoje, 11 são de datas anteriores, pois aguardavam resultados.

Confira o boletim na íntegra:

Fonte: Agência de Noticias