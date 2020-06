Ponte sobre o Rio Madeira traz esperança, diz José Adriano

Em meio a tantas notícias ruins divulgadas diariamente desde o início da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o avanço de uma obra essencial ao desenvolvimento do Estado traz perspectivas de dias melhores para a população acreana. Trata-se da ponte do Abunã, sobre o Rio Madeira, que está prevista para ser inaugurada ainda em 2020.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulgou no início desta semana, em suas redes sociais, imagens de homens e máquinas cravando as estacas da complementação da ponte, na margem do lado de Rondônia. Serão cravadas 145 estruturas metálicas para fundação do elevado em concreto, que terá comprimento de aproximadamente 460 metros.

Segundo a autarquia, após a estrutura de concreto, quase 1,5 km da rodovia serão elevados em aproximadamente 10 metros de altura, utilizando terraplenagem com a solução em bermas de equilíbrio, que tem como objetivo aliviar o peso do aterro no subleito do rio. “O empreendimento é uma das prioridades do Ministério da Infraestrutura e do governo federal, ligando o Acre por meio rodoviário ao restante do país”, garante o Dnit.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano, que tem acompanhado de perto as obras desde o início, se mostra entusiasmado com o avanço das intervenções. “Com tantos problemas que temos enfrentado, a conclusão dessa ponte nos trará grande esperança e seria um sonho concretizado, garantindo assim dias melhores para a nossa economia e para um progresso mais perene”, frisa o empresário.

José Adriano afirma que seguirá monitorando o andamento das obras e lembra da importância que a bancada federal do Acre, em especial o senador Marcio Bittar, teve para que a construção da ponte seguisse sem interrupções ao longo deste ano. “O empenho do senador tem sido essencial e reconhecemos o apoio que ele tem dado para o avanço desta obra tão significativa para o desenvolvimento do nosso Estado”, salienta o presidente da FIEAC.