PRF flagra casal com cocaína pronta para revenda, em rodovia federal no Acre

Em quatro dias, este é o terceiro caso de tráfico de drogas, com cinco pessoas presas pela Instituição, no estado do Acre

No final da manhã dessa terça-feira (9), em abordagens de rotina, no Km 116 da BR-364, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) determinou que um motorista parasse para ser fiscalizado. O veículo tinha placas de outro estado e o motorista viajava na companhia de uma passageira.

Quando entrevistado pelos policiais, o homem apresentou nervosismo incomum e não soube informar ao certo seu destino na viagem. Da mesma forma, ficou visivelmente apreensiva e nervosa a mulher. Diante da fundamentada suspeita, os PRFs realizaram uma fiscalização detalhada no interior do veículo e encontraram uma sacola com vários pacotes contendo substância com características de cocaína. No teste preliminar, o produto reagiu positivamente para a droga. Questionado novamente, o motorista confirmou a propriedade do entorpecente e que iria revender tudo na região.Perante os fatos, o homem (41 anos), a mulher (20 anos), a droga (314 g) e o veículo foram levados para a Delegacia de Flagrantes, em Rio Branco (AC), para os procedimentos pertinentes.

Em menos de cinco dias, foram 21,2 Kg de cocaína apreendidos em três ocorrências diferentes. Ao todo, cinco pessoas foram presas pela PRF, no Acre. Os outros flagrantes aconteceram no último sábado (6), com um homem preso com apoio da Polícia Militar, e no domingo (7), desta vez com duas pessoas com drogas em um caminhão.