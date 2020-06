Edvaldo defende distribuição de respiradores para regionais

O deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) demonstrou preocupação na sessão on-line desta terça-feira (9), com o agravamento da pandemia da Covid-19 no Acre e com o esgotamento do sistema de saúde pública.

“Os últimos dias apontam para um agravamento da pandemia em nosso estado e para o esgotamento de vaga nos leitos e UTIs destinados para o tratamento da doença. Já perdemos servidores da Saúde para esse vírus, e outros encontram-se internados. A situação é preocupante demais”, disse.

O oposicionista também manifestou preocupação com o interior do Estado. Relatou ainda que manteve contato com o senador Sérgio Petecão, e que na oportunidade falou da necessidade da aquisição de respiradores para equipar os hospitais dos municípios que compõem as regionais e microrregionais.

“Ouvi de Petecão a garantia do envio de mais 20 respiradores para o Acre. Então, sugeri que esses respiradores fossem destinados para Tarauacá, Feijó, Xapuri Brasiléia e Sena Madureira, fazendo uma distribuição proporcional para que a gente possa dar retaguarda à estrutura já existente nos municípios. Não podemos ter uma concentração desses equipamentos somente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Isso pode causar problemas mais graves”, enfatizou.

Fonte: Agência Aleac