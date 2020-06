Deputado Cadmiel Bomfim pede operação tapa buraco nas estradas

O deputado Cadmiel Bomfim (PSDB) usou seu tempo durante sessão virtual desta terça-feira (09) para pedir a recuperação das estradas estaduais ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). O parlamentar também comemorou a nomeação de 67 novos profissionais para a Polícia Civil, e voltou a cobrar o pagamento de titulação dos militares.

“Início minha fala pedindo mais uma vez ao Deracre uma atenção especial para as estradas estaduais. O verão está a todo vapor e elas continuam muito deterioradas. É preciso fazer uma operação tapa buracos urgente, ou teremos que reconstruir ao invés de recuperar”, alertou.

Cadmiel também parabenizou o governador Gladson Cameli (PP), pela nomeação de 67 profissionais aprovados para concurso da Polícia Civil no Estado. Ao todo, foram convocados oito delegados; 41 agentes; 13 escrivães e cinco auxiliares de necrópsia.

O parlamentar finalizou seu discurso pedindo mais uma vez que o governador efetue o pagamento do adicional de titulação dos militares. Ele alega que a gratificação vai corrigir um erro cometido no passado, e que também é importante que sejam feitas as devidas promoções, uma vez que vários profissionais já alcançaram o tempo necessário para isso.

“Só volto a pedir pela titulação dos militares, creio que ele precisa honrar essa promessa de campanha. É importante que essa titulação seja revista. Assim como também precisamos rever as promoções, pois muitos militares já cumpriram o tempo para progrediram de patente”, concluiu.