Curado do Covid 19, Ilderlei Cordeiro visita obra no bairro do Aeroporto Velho

Após testar positivo para Covid 19 e cumprir o isolamento social prescrito pela equipe médica, o prefeito Ilderlei Cordeiro, refez o exame e comprovou que não está mais com o vírus. Diante disso, o prefeito Ilderlei esteve na manhã desta segunda-feira, 08, visitando a construção da obra do complexo poliesportivo do bairro do Aeroporto Velho.

O complexo esportivo do bairro do Aeroporto velho é uma obra orçada em R$ 5 milhões, através da emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales e está sendo executada na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro com prazo previsto para inauguração em 60 dias.

O complexo contará com praça de alimentação, pista de corrida, piscina, um ginásio para aproximadamente 2 mil pessoas e outras estruturas. Outro ponto destacado na obra é que, nesse momento de pandemia, mais de 60 empregos estão sendo gerados a pais de famílias.

Ilderlei Cordeiro destaca a importância da obra e os empregos gerados.

“Após cumprir o isolamento social, quero dizer que estou curado do novo coronavírus e hoje começo o dia nessa maravilhosa obra que é o nosso complexo esportivo do bairro do Aeroporto Velho que atenderá toda a nossa população. Quero agradecer a deputada Jéssica Sales, pela alocação da emenda. Quero dizer que a empresa nos garantiu que em mais 2 meses estaremos entregando essa grande obra para os amantes do esporte em nossa cidade. Aqui temos mais de 60 funcionários que trabalham diariamente para que tenhamos um dos complexos esportivos mais bonitos do Estado do Acre.”, disse o prefeito Ilderlei.

Fonte: Assessoria