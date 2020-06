Fecomércio/AC participa da montagem de 3 mil cestas básicas

Colaboradores do Sesc Acre estiveram reunidos na manhã de sábado, 6, na quadra da instituição, para a montagem de 3 mil cestas básicas com alimentos foram adquiridos com recursos doados pelo Sistema Fecomércio de Goiás e que serão distribuídas pelo Mesa Brasil do Sesc Acre. Os beneficiados serão famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas diretamente pela crise econômica gerada pela pandemia do Coronavírus nos municípios do interior do Estado.

Os recursos doados foram provenientes das transmissões de shows ao vivo realizados pelo projeto do Mesa Brasil Sesc no YouTube de cantores nacionais renomados como Bruno e Marrone, Marília Mendonça, Chitãozinho e Xororó, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

O vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc/AC, Marcos Lameira, demonstrou sua gratidão ao presidente do Sistema Fecomércio de Goiás, Marcelo Baiocchi, e explicou que essa contribuição foi significativa para a Campanha Solidária aqui no Acre. “Estamos conseguindo levar alimento, levar um pouco de alento para as pessoas que precisam, pois temos muitos no nosso Estado sem ter o que comer nesse momento tão difícil de pandemia”, disse.

Lameira também demonstrou gratidão à população que, por meio dos postos de coletas distribuídos nos supermercados e farmácias do Estado, e o Sistema Fecomércio do Distrito Federal por contribuir com a produção das sopas e marmitas. “A sociedade tem se engajado nesse processo e tem trazido esse conforto para as pessoas que mais precisam no nosso Estado. A Fecomércio do Distrito Federal, através do presidente Francisco Maia, nos ajudou significativamente com recursos para que pudéssemos apostar nas nossas campanhas de levar alimentos para as pessoas mais necessitadas”.

Monikele Azevedo, assistente social do Mesa Brasil do Sesc no Acre, explicou que o programa está mapeando famílias que perderam seus sustento e que estão com suas fontes de renda comprometida devido à crise de saúde causada pelo Covid-19 no Acre e passam fome podem entrar em contato como Mesa Brasil pelo WhatsApp (68) 3223 8530. “Se hoje ela [a pessoa] não está tendo o sustento, vamos estar atendendo”.

Os colaboradores do Sesc Acre envolvidos na montagem das Cestas básicas ficaram gratos por colaborar nesta etapa da Campanha Solidária. “Quantas pessoas estão desempregadas? Poderia ser eu precisando pois são tempos difíceis e o Sesc chegou para ajudar o próximo e a minha sensação é de satisfação em poder ajudar, chegar lá e entregar uma dessas cestas sorrindo e com certeza receber outro sorriso” disse Jackson de Amorim, designer gráfico do Sesc Acre.