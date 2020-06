Ufac participa da Marcha Virtual pela Vida com roda de conversa

A Ufac promove a roda de conversa virtual “Covid-19 na Amazônia”, nesta terça-feira, 9, às 16h, por meio de sua fanpage no Facebook, com a participação dos professores Odilson Silvestre e Sonaira Souza da Silva, da Ufac, e do promotor de Justiça do Ministério Público do Acre, Glaucio Oshiro. A reitora Guida Aquino será a mediadora do debate.

O evento integra a Marcha Virtual pela Vida, ação que ocorre durante o dia 9 com o objetivo de chamar a atenção dos brasileiros para o combate à pandemia do coronavírus, destacando valores fundamentais como a vida, a saúde, o SUS, a solidariedade, a preservação do meio ambiente, a democracia, a ciência e a educação. Estão previstos debates virtuais com a participação de cientistas, personalidades, gestores públicos e artistas.

Confira a programação geral e a programação de entidades e movimentos no site marchavirtualpelavida.org.br/.