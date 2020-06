Sesacre realiza visita técnica aos municípios de Capixaba e Xapuri

Atuando de forma incansável no enfrentamento da pandemia de Covid-19, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), desenvolve diferentes estratégias para conter a disseminação do novo coronavírus.

Dessa forma, o Estado desenvolve ações previstas no Plano de Contingência para Enfrentamento do coronavírus, tais como atividades educativas de prevenção e promoção à saúde.

Na última semana, os municípios de Capixaba e Xapuri receberam uma visita da equipe da Sesacre, que realizou reuniões, ações de educação e mobilização social junto aos gestores municipais.

“Foi observado in loco o funcionamento das unidades de referência na Atenção Primária para atendimento aos pacientes suspeitos de Covid-19, e se essas unidades estão funcionando de acordo com o que preconiza o Plano de Contingência Nacional do Ministério da Saúde e documentos orientadores, elaborados pelo Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos”, explicou a gerente de Educação e Saúde da Sesacre, Sonia Queiroz.

Cada município possui uma realidade, e por isso usam de estratégias para adequar as normas e protocolos à rotina da localidade. “Os municípios visitados estão investindo em ações de prevenção, principalmente nas barreiras sanitárias, higienização de estabelecimentos e órgãos públicos e em unidades de referência para Covid-19. Eles estão com o fluxo de atendimento bem organizado evitando aglomeração e espera no atendimento”, enfatizou a gerente, Sonia Querioz.