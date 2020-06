Sesacre confirma 145 casos de coronavírus nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 144 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira, 8. Desse modo, o número de infectados saltou de 7.983 para 8.127, em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 18.252 notificações, sendo 8.127 casos confirmados para infecção pelo coronavírus e 9.739 descartados. Um total de 386 pessoas aguardam análise laboratorial. O número de altas médicas é de 4.113.

A Sesacre também registrou mais quatro óbitos por Covid-19: três do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre 20 e 77 anos. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 207 para 211, nesta segunda-feira, 8.

A mulher é:

G. S. A., de 20 anos, que deu entrada no dia 27 de maio no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no dia 6 deste mês. Ela era moradora de Cruzeiro do Sul.

Os homens são:

M. F. G. A., de 71 anos, deu entrada no dia 4 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no dia 5. Ele era morador de Cruzeiro do Sul.

S. F. F., de 75 anos. Residente de Cruzeiro do Sul, ele deu entrada no dia 2 deste mês no Hospital Regional do Juruá e morreu no dia 6.

O terceiro caso é de L. B. O., de 77 anos. Morador de Plácido de Castro, ele deu entrada no dia 31 de maio no Hospital de Urgências e Emergências de Rio Branco (Huerb) e veio a óbito no último domingo, 7.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_08_06_2020