Procon e Vigilância Sanitária apreendem produtos no supermercado Mineirão

Na manhã desta segunda-feira, 8, após orientação do Ministério Público do Estado do Acre, fiscais do Procon e da Vigilância Sanitária, realizam uma fiscalização no supermercado Mineirão em Rio Branco.

A denúncia de consumidores é em relação às condições de armazenamento dos frios, como frangos, camarões, salsichas e outros produtos que precisam de congelamento.

A fiscalização identificou que várias câmaras frias, que devem manter a temperatura adequada para a conservação dos alimentos, não estavam funcionando adequadamente. Com isso, quase 90% dos frios estão sendo apreendidos pelas equipes que se encontram no estabelecimento comercial.

Os produtos vão ser descartados, já que mesmo estando ainda no prazo de validade, não são adequados ao consumo humano.

De acordo com o diretor do Procon, Diego Rodrigues, os produtos apreendidos serão contados e o relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público que adotará as medidas cabíveis.