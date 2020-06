Prefeitura de Rio Branco distribui sopa para população em situação de rua

Visando fortalecer ações voltadas para a população em situação de rua, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Governo do Estado do Acre e o Programa Mesa Brasil, percorre determinados pontos da cidade para realizar entrega de sopas para este público.

De segunda a sexta-feira, ao final da tarde, a equipe do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) coleta os alimentos produzidos no restaurante do Serviço Social do Comércio (Sesc), e segue para distribuir nos locais onde geralmente se concentram as pessoas que estão vivendo nessa situação.